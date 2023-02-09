Marcos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos 2 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Paulo Paesani Delazari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) U20 futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Marcos'nin Botafogo Futebol Clube (SP) U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Marcos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos şuan Botafogo Futebol Clube (SP) U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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