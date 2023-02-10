Marcos Ledesma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Ledesma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Ledesma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Ledesma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Ledesma 15 Eylül 1996 tarihinde Río Cuarto şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Ledesma Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Group yapmaktadır. Marcos Ledesma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Ledesma'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Ledesma Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Ledesma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcos Ledesma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Ledesma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Quilmes II

1 Temmuz 2017 yılında Quilmes

5 Ağu 2020 yılında Defensa

3 Ocak 2022 yılında Platense

31 Aralık 2022 yılında Defensa

6 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2023 yılında Defensa

Marcos Ledesma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Ledesma şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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