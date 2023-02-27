Marcos Lliuya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Lliuya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Lliuya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Lliuya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Lliuya 27 Mart 1992 tarihinde Chincha Alta şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Alexander Lliuya Cristobal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Lliuya Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Marcos Lliuya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 10 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Marcos Lliuya'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Lliuya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MarcosLliuya92

http://www.instagram.com/alexanderlliuya19/

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http://www.facebook.com/MarcosLliuya92

Marcos Lliuya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Lliuya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcos Lliuya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Lliuya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2015 yılında Sport Huancayo

Marcos Lliuya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Lliuya şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Unión La Calera Alto Larán (2010), Defensor Zarumilla (2011), Santos de Nazca (2012), Sport Victoria (2012), Defensor Zarumilla (2013-2014), Deportivo Municipal Santillana (2013), La Parada de los Amigos (2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.