Marcos Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Luna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Luna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Luna 5 Nisan 2003 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Luna Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Luna Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Marcos Luna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RZ Deportivo Aragón futbol takımında oynamaktadır. RZ Deportivo Aragón takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcos Luna'nin RZ Deportivo Aragón ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marcos Luna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Luna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Luna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Luna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2022 yılında Dep. Aragón

Marcos Luna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Luna şuan RZ Deportivo Aragón takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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