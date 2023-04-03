Marcos Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Luna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcos Luna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcos Luna 5 Nisan 2003 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Luna Ruiz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcos Luna Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Marcos Luna, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RZ Deportivo Aragón futbol takımında oynamaktadır. RZ Deportivo Aragón takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcos Luna'nin RZ Deportivo Aragón ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Marcos Luna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcos Luna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.
Marcos Luna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Marcos Luna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Zaragoza Juv. A
1 Temmuz 2022 yılında Dep. Aragón
Marcos Luna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcos Luna şuan RZ Deportivo Aragón takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.
RZ Deportivo Aragón Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular
Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
RZ Deportivo Aragón takımının kadro genişliği 23 olarak gözükmektedir.
|Forma No
|Oyuncu
Adı
|Piyasa
Değeri
|22
| Dani Rebollo
Kaleci
|100 Bin €
|1
| Guillermo Acín
Kaleci
|25 Bin €
|13
| Carlos Calavia
Kaleci
|25 Bin €
|12
| Saturday Erimuya
Stoper
|300 Bin €
|4
| Javi Hernández
Stoper
|100 Bin €
|15
| Miguel Operé
Stoper
|50 Bin €
|3
| Jaime Vallejo
Sol Bek
|50 Bin €
|2
| Antonio Sola
Sol Bek
|25 Bin €
|18
| Marcos Luna
Sağ Bek
|200 Bin €
|20
| Alejandro Jay
Sağ Bek
|150 Bin €
|5
| Andrés Borge
Sağ Bek
|50 Bin €
|21
| Juan Sebastián
Sağ Bek
|50 Bin €
|16
| Isaiah Navarro
Merkez orta saha
|100 Bin €
|6
| Alberto Vaquero
Merkez orta saha
|50 Bin €
|8
| Iván Castillo
Merkez orta saha
|50 Bin €
|10
| Younous Tassembedo
Merkez orta saha
|50 Bin €
|-
| Mario Benedet
On Numara
|25 Bin €
|14
| Fabio Conte
On Numara
|25 Bin €
|7
| Jorge Rastrojo
Sol Kanat
|50 Bin €
|30
| Pablo Cortés
Sağ Kanat
|25 Bin €
|17
| Guillem Naranjo
Santrafor
|150 Bin €
|11
| Marcos Cuenca
Santrafor
|50 Bin €
|19
| Raúl Rubio
Santrafor
|50 Bin €
Takımın Transfer Bilançosu:
Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.
RZ Deportivo Aragón Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?
RZ Deportivo Aragón futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 21.3'dir.
RZ Deportivo Aragón Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?
RZ Deportivo Aragón takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 8.7 oran ile toplam 2 şeklindedir.
RZ Deportivo Aragón Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?
Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.
Ciudad Deportiva Real Zaragoza kaç kişilik?
Resmi stadı Ciudad Deportiva Real Zaragoza olan RZ Deportivo Aragón kulübünün stadyumu 1.000 kişilik kapasiteye sahiptir.