Marcos Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcos Luna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcos Luna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Marcos Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Luna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Luna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Luna 5 Nisan 2003 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Luna Ruiz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Luna Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Marcos Luna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RZ Deportivo Aragón futbol takımında oynamaktadır. RZ Deportivo Aragón takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcos Luna'nin RZ Deportivo Aragón ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marcos Lunaboyu ve yaşı kaç

Marcos Luna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Luna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcos Luna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Luna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zaragoza Juv. A

1 Temmuz 2022 yılında Dep. Aragón

Marcos Luna kimdir

Marcos Luna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Luna şuan RZ Deportivo Aragón takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcos Luna nereli

RZ Deportivo Aragón Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular

Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

RZ Deportivo Aragón takımının kadro genişliği 23 olarak gözükmektedir.

Forma NoOyuncu
Adı		Piyasa
Değeri
22default.jpg Dani Rebollo
Kaleci		100 Bin €
1default.jpg Guillermo Acín
Kaleci		25 Bin €
13default.jpg Carlos Calavia
Kaleci		25 Bin €
12default.jpg Saturday Erimuya
Stoper		300 Bin €
4default.jpg Javi Hernández
Stoper		100 Bin €
15default.jpg Miguel Operé
Stoper		50 Bin €
3default.jpg Jaime Vallejo
Sol Bek		50 Bin €
2default.jpg Antonio Sola
Sol Bek		25 Bin €
18default.jpg Marcos Luna
Sağ Bek		200 Bin €
20default.jpg Alejandro Jay
Sağ Bek		150 Bin €
5default.jpg Andrés Borge
Sağ Bek		50 Bin €
21default.jpg Juan Sebastián
Sağ Bek		50 Bin €
16default.jpg Isaiah Navarro
Merkez orta saha		100 Bin €
6default.jpg Alberto Vaquero
Merkez orta saha		50 Bin €
8default.jpg Iván Castillo
Merkez orta saha		50 Bin €
10default.jpg Younous Tassembedo
Merkez orta saha		50 Bin €
-default.jpg Mario Benedet
On Numara		25 Bin €
14default.jpg Fabio Conte
On Numara		25 Bin €
7default.jpg Jorge Rastrojo
Sol Kanat		50 Bin €
30default.jpg Pablo Cortés
Sağ Kanat		25 Bin €
17default.jpg Guillem Naranjo
Santrafor		150 Bin €
11default.jpg Marcos Cuenca
Santrafor		50 Bin €
19default.jpg Raúl Rubio
Santrafor		50 Bin €

Takımın Transfer Bilançosu:

Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.

RZ Deportivo Aragón Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?

RZ Deportivo Aragón futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 21.3'dir.

RZ Deportivo Aragón Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?

RZ Deportivo Aragón takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 8.7 oran ile toplam 2 şeklindedir.

RZ Deportivo Aragón Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?

Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.

Ciudad Deportiva Real Zaragoza kaç kişilik?

Resmi stadı Ciudad Deportiva Real Zaragoza olan RZ Deportivo Aragón kulübünün stadyumu 1.000 kişilik kapasiteye sahiptir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tottenhamlı futbolculardan taraftarlarına teselli! Newcastle United deplasmanındaki taraftarların bilet ücretini geri ödeyecek
Tottenhamlı futbolculardan taraftarlarına teselli! Newcastle United deplasmanındaki taraftarların bilet ücretini geri ödeyecek
2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası başlıyor! Türkiye Karting ve Klasik Otomobil yarışı 1. ayakları Kocaeli'de yapılacak
2023 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası başlıyor! Türkiye Karting ve Klasik Otomobil yarışı 1. ayakları Kocaeli'de yapılacak
Altaylı Marco Paixao, siyah-beyazlı formasıyla 100. golünü attı
Altaylı Marco Paixao, siyah-beyazlı formasıyla 100. golünü attı
Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu!
Rıza Kayaalp 12. Avrupa dünya şampiyonu oldu!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ankara- Sivas Hızlı Treni bir ay ücretsiz
Meteoroloji Sarı Kodlu uyarı verdi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sağanak yağmurlara karşı İstanbullu vatandaşları uyarı!
Meteoroloji Sarı Kodlu uyarı verdi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sağanak yağmurlara karşı İstanbullu vatandaşları uyarı!
Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor! 684 Türk vatandaşı ülkelerine dönüş yaptı!
Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor! 684 Türk vatandaşı ülkelerine dönüş yaptı!
Nicolas Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Türkiye'de ilk kez engelli sporculara yönelik tören, engel tanımayan sporcular onurlandırılacak
Türkiye'de ilk kez engelli sporculara yönelik tören, engel tanımayan sporcular onurlandırılacak
Yarı final heyecanında 2. randevu! Potada kadınlar derbisi yarı finalde Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek
Yarı final heyecanında 2. randevu! Potada kadınlar derbisi yarı finalde Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek
Trabzonspor aradığı teknik direktörünü buldu! Bu gece İstanbul'a geliyor!
Trabzonspor aradığı teknik direktörünü buldu! Bu gece İstanbul'a geliyor!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı! Seçim kampanyaları dolayısıyla rahatsızlığını açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı! Seçim kampanyaları dolayısıyla rahatsızlığını açıkladı!
Luis Guilherme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Guilherme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Guilherme kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Guilherme Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yanıma oturma diyen şahıs tarafından öldürüldü! Sevgilisiyle bankta oturan genç kalbinden bıçaklandı!
Yanıma oturma diyen şahıs tarafından öldürüldü! Sevgilisiyle bankta oturan genç kalbinden bıçaklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugünkü programlarını iptal etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugünkü programlarını iptal etti!
Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico Üyeleri İftar Sofrasında Buluştu
Pendikspor Taraftar Grubu Magnifico Üyeleri İftar Sofrasında Buluştu
Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Altay Bayındır'dan üzen haber
Fenerbahçe resmi siteden duyurdu! Altay Bayındır'dan üzen haber
Yorumlananlar
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arda Efe Akkurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Efe Akkurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?