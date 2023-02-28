Marcos Martinich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Martinich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Martinich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Martinich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Martinich 8 Ağustos 1996 tarihinde Bigand şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Daniel Martinich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Martinich Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Envision Soccer yapmaktadır. Marcos Martinich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marcos Martinich'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Martinich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Martinich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Martinich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Martinich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2019 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2019 yılında CA Temperley

1 Eylül 2020 yılında Santos FC

1 Ocak 2021 yılında CS Ameliano

Marcos Martinich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Martinich şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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