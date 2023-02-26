Marcos Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Mejia 26 Haziran 1998 tarihinde Esmeraldas şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Pedro Mejía Mero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Mejia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonatan Dearte yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcos Mejia'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Haziran 2016 yılında LDUP U20

24 Ocak 2017 yılında Colón FC

31 Ocak 2017 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2017 yılında Pachuca II

31 Aralık 2017 yılında Colón FC

5 Ocak 2018 yılında Galácticos FC

24 Kasım 2018 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2019 yılında América SC

12 Şubat 2019 yılında Técnico U.

16 Şubat 2020 yılında América SC

17 Şubat 2020 yılında Chacaritas FC

25 Ocak 2021 yılında Técnico U.

3 Ocak 2022 yılında SD Aucas

Marcos Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Mejia şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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