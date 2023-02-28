Marcos Ondo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Ondo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Ondo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Ondo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Ondo 13 Ağustos 2000 tarihinde Malabo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvator Ginesi uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Ondo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Ondo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Marcos Ondo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Ondo'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Ondo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcos_ondo1/

Marcos Ondo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Ondo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Ondo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Ondo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2021 yılında UD La Fuente

19 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Marcos Ondo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Ondo şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Marcos Ondo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvator Ginesi takımında 30 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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