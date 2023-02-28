Marcos Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Ortiz 27 Mart 1993 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Armando Ortiz Lovera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Ortiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Franz11 yapmaktadır. Marcos Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Ortiz'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Ortiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcos.ortiz27

Marcos Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2015 yılında Cienciano

1 Ocak 2016 yılında U. San Martín

1 Ocak 2017 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2019 yılında Sport Boys

4 Mart 2020 yılında Dep. Coopsol

1 Ocak 2021 yılında Alfonso Ugarte

4 Şubat 2022 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2023 yılında Alianza Atl.

Marcos Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Ortiz şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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