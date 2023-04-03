Marcos Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcos Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcos Paredes 25 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcos Paredes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Ferro Carril Oeste II futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marcos Paredes'nin Club Ferro Carril Oeste II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marcos Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcos Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Ferro II
Marcos Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcos Paredes şuan Club Ferro Carril Oeste II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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