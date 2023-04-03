Marcos Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marcos Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcos Paredes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.