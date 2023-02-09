Marcos Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Paulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Paulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Paulo 14 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Paulo da Silva Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Paulo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Paulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Brasília Futebol Clube (DF) futbol takımında oynamaktadır. Real Brasília Futebol Clube (DF) takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Paulo'nin Real Brasília Futebol Clube (DF) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Paulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Paulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Paulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Paulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

8 Mayıs 2018 yılında São Bernardo-SP

1 Ağu 2018 yılında Ituano

6 Şubat 2019 yılında Iporá EC

25 Nisan 2019 yılında Bandeirante

16 Ocak 2020 yılında Bilinmiyor

10 Eylül 2020 yılında Aparecidense-GO

20 Ocak 2021 yılında Vila Nova FC

30 Eylül 2021 yılında Goiatuba-GO

19 Aralık 2021 yılında Vila Nova FC

19 Ocak 2022 yılında Luverdense

5 Nisan 2022 yılında Vila Nova FC

18 Nisan 2022 yılında Sport Club Gaúcho (RS)

10 Haziran 2022 yılında Vila Nova FC

5 Ağu 2022 yılında Bilinmiyor

10 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

25 Ocak 2023 yılında Real Brasília

Marcos Paulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Paulo şuan Real Brasília Futebol Clube (DF) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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