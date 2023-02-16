Marcos Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcos Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcos Paulo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcos Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Paulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Paulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Paulo 1 Şubat 2001 tarihinde São Gonçalo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz,Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Paulo Costa do Nascimento şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Paulo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M7P Sports yapmaktadır. Marcos Paulo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Paulo'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marcos Paulo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mpcosta09/

Marcos Pauloboyu ve yaşı kaç

Marcos Paulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Paulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcos Paulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Paulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Fluminense

5 Temmuz 2021 yılında Atlético Madrid

24 Ağu 2021 yılında Famalicão

30 Haziran 2022 yılında Atlético Madrid

1 Eylül 2022 yılında CD Mirandés

31 Aralık 2022 yılında Atlético Madrid

1 Ocak 2023 yılında São Paulo

31 Aralık 2023 yılında Atlético Madrid

Marcos Paulo kimdir

Marcos Paulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Paulo şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fluminense FC (2012–2019)

Marcos Paulo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz A19 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 9 numaralı formasıyla 17 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

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Marcos Paulo nereli

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