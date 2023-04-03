Marcos Paulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Paulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Paulo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Paulo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Paulo 18 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Paulo Lima Batista Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Paulo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bloom Soccer yapmaktadır. Marcos Paulo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Haziran 2020 tarihinde katılmıştır. Marcos Paulo'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Paulo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Paulo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Paulo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Paulo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2020 yılında Flamengo U20

31 Aralık 2023 yılında Nova Iguaçu

Marcos Paulo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Paulo şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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