Marcos Peano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Peano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Peano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Peano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Peano 15 Ekim 1998 tarihinde Freyre şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Hernán Peano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Peano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSUA GROUP yapmaktadır. Marcos Peano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Peano'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Peano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Peano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Peano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Peano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CA Unión II

12 Haziran 2019 yılında CA Unión

12 Şubat 2021 yılında Def. Belgrano

31 Aralık 2021 yılında CA Unión

5 Şubat 2022 yılında Defensa

31 Aralık 2022 yılında CA Unión

16 Ocak 2023 yılında Rafaela

Marcos Peano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Peano şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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