Marcos Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Pinto 25 Ocak 1994 tarihinde Formosa şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Ariel Pinto şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Pinto Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IMSPORTS90 yapmaktadır. Marcos Pinto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Atlanta futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Atlanta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Pinto'nin Club Atlético Atlanta ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Pinto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcos Pinto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Lanús II

1 Temmuz 2014 yılında Lanús

8 Ocak 2015 yılında San Martín (SJ)

31 Aralık 2015 yılında Lanús

1 Ağu 2017 yılında CA Temperley

30 Haziran 2018 yılında Lanús

14 Aralık 2018 yılında Lanús II

1 Temmuz 2019 yılında Barracas C.

15 Temmuz 2020 yılında Panserraikos

15 Temmuz 2022 yılında Rentistas

1 Ocak 2023 yılında Atlanta

Marcos Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Pinto şuan Club Atlético Atlanta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.