Marcos Portillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Portillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Portillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Portillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Portillo 31 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Portillo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Portillo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Newell's Old Boys II futbol takımında oynamaktadır. CA Newell's Old Boys II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marcos Portillo'nin CA Newell's Old Boys II ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcos Portillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Portillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcos Portillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Portillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Newell's II

Marcos Portillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Portillo şuan CA Newell's Old Boys II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.