Marcos Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Ramos 3 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Matheus De Oliveira Ramos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Ramos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marcos Ramos'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KF Egnatia

1 Temmuz 2021 yılında Colorado

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

8 Ağustos 2022 yılında KS Burreli

Marcos Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Ramos şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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