Marcos Rivadero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Rivadero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Rivadero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Rivadero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Rivadero 9 Ekim 1992 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Alejandro Rivadero Montenegro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Rivadero Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Rivadero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club SD Flandria futbol takımında oynamaktadır. Club SD Flandria takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Rivadero'nin Club SD Flandria ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Rivadero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Rivadero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Rivadero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Rivadero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında Belgrano

5 Şubat 2015 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2015 yılında Belgrano

1 Ocak 2016 yılında U. San Martín

30 Haziran 2016 yılında Belgrano

1 Temmuz 2016 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2017 yılında Belgrano

1 Ocak 2018 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2018 yılında Belgrano

16 Temmuz 2018 yılında GyE Mendoza

31 Aralık 2018 yılında Belgrano

15 Temmuz 2019 yılında CA Mitre

12 Şubat 2021 yılında Def. Belgrano

1 Ocak 2023 yılında Club Flandria

Marcos Rivadero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Rivadero şuan Club SD Flandria takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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