Marcos Riveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Riveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Riveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Riveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Riveros 4 Eylül 1988 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Hernán Riveros Krayacich şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Riveros Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Riveros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Trinidense futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Trinidense takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marcos Riveros'nin Club Sportivo Trinidense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Riveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Riveros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Riveros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Riveros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Guaraní

1 Haziran 2008 yılında Nacional

1 Ağustos 2010 yılında Newell's

1 Şubat 2012 yılında Nacional

1 Ocak 2016 yılında Cerro Porteño

31 Aralık 2017 yılında Nacional

8 Ocak 2018 yılında Luqueño

31 Aralık 2018 yılında Nacional

1 Temmuz 2020 yılında Luqueño

1 Ocak 2021 yılında Trinidense

Marcos Riveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Riveros şuan Club Sportivo Trinidense takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Marcos Riveros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 6 numaralı formasıyla 4 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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