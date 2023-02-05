Marcos Rocha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Rocha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Rocha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Rocha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Rocha 11 Aralık 1988 tarihinde Sete Lagoas şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Rocha Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. Marcos Rocha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sociedade Esportiva Palmeiras futbol takımında oynamaktadır. Sociedade Esportiva Palmeiras takımına 10 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Marcos Rocha'nin Sociedade Esportiva Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Rocha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marcosrocha_sl

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http://www.instagram.com/marcosrocha2oficial/

Marcos Rocha Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Rocha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcos Rocha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Rocha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında CRB

1 Ocak 2008 yılında Atlético-MG

5 Mayıs 2008 yılında Atlético-MG

1 Şubat 2010 yılında Ponte Preta

30 Nisan 2010 yılında Atlético-MG

3 Mayıs 2010 yılında América-MG

31 Aralık 2011 yılında Atlético-MG

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras

31 Aralık 2018 yılında Atlético-MG

10 Ocak 2019 yılında Palmeiras

Marcos Rocha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Rocha şuan Sociedade Esportiva Palmeiras takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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