Marcos Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Sanchez 14 Mart 1990 tarihinde Machagai şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Fabián Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Sanchez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KMPG Sport Agency yapmaktadır. Marcos Sanchez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Sanchez'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Ferro

1 Temmuz 2014 yılında Gimnasia (J)

1 Ocak 2017 yılında Central Córdoba

20 Ekim 2020 yılında CA Güemes

4 Şubat 2021 yılında Villa Dálmine

5 Ağu 2021 yılında All Boys

1 Ocak 2023 yılında CA Mitre

Marcos Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Sanchez şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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