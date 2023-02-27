Marcos Serrato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Serrato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Serrato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Serrato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Serrato 8 Şubat 1994 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Vinicius Cerato şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Serrato Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R13 Fussball yapmaktadır. Marcos Serrato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Serrato'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Serrato Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcosserrato/

Marcos Serrato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Serrato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Serrato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Serrato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Haziran 2015 yılında Ponte Preta

12 Mayıs 2016 yılında Tupi FC

30 Kasım 2016 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2017 yılında Villa Nova AC

17 Kasım 2017 yılında Ituano

12 Eylül 2019 yılında CRB

7 Aralık 2019 yılında Ituano

22 Eylül 2020 yılında Sport Recife

16 Mart 2021 yılında Avaí FC

11 Mart 2022 yılında Criciúma EC

1 Ocak 2023 yılında Daegu FC

Marcos Serrato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Serrato şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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