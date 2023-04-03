Marcos Trabanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Trabanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Trabanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Trabanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Trabanco 27 Şubat 2001 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos García Trabanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Trabanco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Marcos Trabanco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting de Gijón B futbol takımında oynamaktadır. Sporting de Gijón B takımına 3 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marcos Trabanco'nin Sporting de Gijón B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Trabanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Trabanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Trabanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Trabanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sporting Juv. A

3 Temmuz 2020 yılında Sporting B

Marcos Trabanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Trabanco şuan Sporting de Gijón B takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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