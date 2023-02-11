Marcos Valor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Valor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Valor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Valor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Valor 7 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Valor Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GATICOGOL yapmaktadır. Marcos Valor, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Valor'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcos Valor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Valor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Valor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Valor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

31 Aralık 2023 yılında CA Tucumán II

Marcos Valor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Valor şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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