Marcos Victor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Victor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Victor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Victor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Victor 26 Aralık 2001 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcos Victor Ferreira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Victor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BRIO yapmaktadır. Marcos Victor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Victor'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Marcos Victor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcos Victor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcos Victor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcos Victor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Ceará SC

1 Ocak 2023 yılında EC Bahia

Marcos Victor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Victor şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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