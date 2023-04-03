Marcos Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Vinicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcos Vinicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcos Vinicius 15 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Vinicius da Silva Carvalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcos Vinicius Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcos Vinicius'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcos Vinicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcos Vinicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2022 yılında Flamengo U20

Marcos Vinicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcos Vinicius şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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