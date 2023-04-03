Marcos Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Vinicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcos Vinicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcos Vinicius 3 Şubat 2004 tarihinde Caruaru şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Vinicius de Lima e Silva şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcos Vinicius Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazil Football yapmaktadır. Marcos Vinicius, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Marcos Vinicius'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.
Marcos Vinicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcos Vinicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcos Vinicius şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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