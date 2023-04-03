Marcos Zambrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Zambrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcos Zambrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marcos Zambrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marcos Zambrano 20 Ocak 2005 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Marcos Alberto Zambrano Delgado şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marcos Zambrano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcos Zambrano, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcos Zambrano'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marcos Zambrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marcos Zambrano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Mart 2021 yılında Ph. Union Acad.
20 Ocak 2023 yılında Benfica A23
Marcos Zambrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marcos Zambrano şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Deportivo Azogues (-2015), CD El Nacional (2016-2017), CD Clan Juvenil (2018)
Marcos Zambrano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.
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