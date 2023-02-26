Marcus Agarmaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Agarmaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Agarmaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Agarmaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Agarmaa 19 Eylül 2003 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Agarmaa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marcus Agarmaa'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcus Agarmaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Agarmaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Agarmaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Agarmaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Helios U17

1 Ocak 2019 yılında JK Tammeka U21

1 Ocak 2021 yılında JK Tammeka

Marcus Agarmaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Agarmaa şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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