Marcus Alstrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Alstrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Alstrup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Alstrup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Alstrup 24 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Marcus Ryu Alstrup şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Alstrup Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB Sports yapmaktadır. Marcus Alstrup, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcus Alstrup'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Marcus Alstrup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Alstrup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Alstrup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Alstrup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE

Marcus Alstrup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Alstrup şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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