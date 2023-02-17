Marcus Backmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Backmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Backmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Backmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Backmann 5 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Backmann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcus Backmann, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Marcus Backmann'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcus Backmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Backmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Backmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Backmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2018 yılında Lyngby BK

1 Ocak 2020 yılında Nyköbing FC

Marcus Backmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Backmann şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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