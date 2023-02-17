Marcus Baggesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Baggesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Baggesen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Baggesen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Baggesen 17 Temmuz 2003 tarihinde Hjørring şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Baggesen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcus Baggesen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcus Baggesen'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Marcus Baggesen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Baggesen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Marcus Baggesen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Baggesen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Silkeborg U19

28 Ocak 2023 yılında Norrköping

Marcus Baggesen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Baggesen şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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