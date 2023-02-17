Marcus Bobjerg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Bobjerg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Bobjerg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Bobjerg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Bobjerg 26 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Marcus Bobjerg Jakobsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Bobjerg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcus Bobjerg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marcus Bobjerg'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcus Bobjerg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Bobjerg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Bobjerg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Bobjerg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AC Horsens U19

1 Temmuz 2015 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2018 yılında Skive IK

1 Temmuz 2021 yılında AC Horsens

Marcus Bobjerg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Bobjerg şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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