Marcus Bundgaard Sorensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Bundgaard Sorensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Bundgaard Sorensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Bundgaard Sorensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Bundgaard Sorensen 5 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Marcus Bundgaard Sørensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Bundgaard Sorensen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Marcus Bundgaard Sorensen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcus Bundgaard Sorensen'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcus Bundgaard Sorensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Bundgaard Sorensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Bundgaard Sorensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Bundgaard Sorensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aalborg BK U19

1 Ağu 2020 yılında Jammerbugt FC

31 Ocak 2022 yılında Vendsyssel FF

Marcus Bundgaard Sorensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Bundgaard Sorensen şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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