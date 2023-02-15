Marcus Burman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Burman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Burman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Burman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Burman 9 Ağu 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lars Marcus Burman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Burman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Marcus Burman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcus Burman'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marcus Burman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcus Burman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Burman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Burman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Hammarby U19

1 Mart 2016 yılında FC Gute

8 Mart 2018 yılında Nyköping

1 Ocak 2020 yılında Akropolis

8 Ocak 2022 yılında GIF Sundsvall

Marcus Burman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Burman şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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