Marcus Danielson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Danielson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Danielson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Danielson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Danielson 8 Nisan 1989 tarihinde Eskilstuna şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcus Andreas Danielsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Danielson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcus Danielson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcus Danielson'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcus Danielson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mackandanielson/

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Marcus Danielson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcus Danielson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcus Danielson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Danielson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Haziran 2006 yılında IFK Eskilstuna

8 Ağu 2007 yılında Helsingborgs IF

1 Temmuz 2009 yılında Västerås SK

1 Şubat 2012 yılında GIF Sundsvall

12 Şubat 2018 yılında Djurgården

28 Şubat 2020 yılında DL Pro

18 Temmuz 2022 yılında Djurgården

Marcus Danielson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Danielson şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcus Danielson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Skogstorps GOIF (-2005)

İsveç takımında 4 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 3 gol atmıştır.

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