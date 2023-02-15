Marcus Degerlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Degerlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Degerlund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Degerlund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Degerlund 16 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcus Gustav Degerlund şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Degerlund Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Marcus Degerlund, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcus Degerlund'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcus Degerlund Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcus Degerlund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Degerlund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Degerlund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Västeras SK U17

8 Ocak 2014 yılında Västerås U19

31 Ocak 2015 yılında Västerås SK

8 Ocak 2016 yılında Hammarby U19

20 Şubat 2017 yılında Hammarby

25 Mayıs 2018 yılında IK Frej Täby

9 Ağu 2018 yılında Hammarby

9 Ağu 2018 yılında IFK Göteborg

30 Kasım 2018 yılında Hammarby

1 Ocak 2019 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2019 yılında Hammarby

20 Şubat 2020 yılında J-Södra IF

11 Ağu 2022 yılında Västerås SK

30 Kasım 2022 yılında J-Södra IF

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Marcus Degerlund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Degerlund şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcus Degerlund Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Västerås IK, Västeras SK

İsveç U20 takımında 4 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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