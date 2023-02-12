Marcus Fraser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Fraser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcus Fraser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcus Fraser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcus Fraser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Fraser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcus Fraser

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Fraser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Fraser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Fraser 23 Haziran 1994 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Fraser Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Marcus Fraser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Mirren FC futbol takımında oynamaktadır. St. Mirren FC takımına 28 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marcus Fraser'nin St. Mirren FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcus Fraserboyu ve yaşı kaç

Marcus Fraser Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcus Fraser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcus Fraser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Fraser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2014 yılında Celtic

11 Eylül 2014 yılında Cowdenbeath FC

10 Aralık 2014 yılında Celtic

20 Ocak 2015 yılında Ross County

28 Temmuz 2020 yılında St. Mirren

Marcus Fraser kimdir

Marcus Fraser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Fraser şuan St. Mirren FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Marcus Fraser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcus Fraser nereli

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