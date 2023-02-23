Marcus Godinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Godinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcus Godinho kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcus Godinho ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcus Godinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Godinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcus Godinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Godinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Godinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Godinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Godinho 28 Haziran 1997 tarihinde Toronto, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kanada,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Marcus Valdez Pereira Godinho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Godinho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcus Godinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcus Godinho'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcus Godinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcusgodi/

Marcus Godinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Godinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcus Godinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Godinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mart 2015 yılında Toronto FC II

1 Ocak 2016 yılında Vaughan Azzurri

1 Temmuz 2016 yılında Hearts FC U20

1 Temmuz 2017 yılında Heart of Midl.

31 Ağustos 2017 yılında Berwick Rangers FC

31 Aralık 2017 yılında Heart of Midl.

8 Temmuz 2019 yılında FSV Zwickau

20 Ağustos 2021 yılında Vancouver

19 Ocak 2023 yılında Korona Kielce

Marcus Godinho kimdir

Marcus Godinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Godinho şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

North York Azzuri

Marcus Godinho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada takımında 2 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Kanada U23 takımında 13 numaralı formasıyla 19 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcus Godinho nereli

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