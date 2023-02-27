Marcus Klinge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Klinge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Klinge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Klinge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Klinge 17 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Klinge Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcus Klinge, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marcus Klinge'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcus Klinge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Klinge isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Marcus Klinge Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Klinge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında RFCU Luxem. U19

30 Haziran 2020 yılında Strassen U19

1 Temmuz 2020 yılında FC UNA Strassen

Marcus Klinge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Klinge şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Una Strassen, RFCU Luxemburg

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.