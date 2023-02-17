Marcus Kristensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Kristensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Kristensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Kristensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Kristensen 14 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Kristensen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcus Kristensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marcus Kristensen'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marcus Kristensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Kristensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Kristensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Kristensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2021 yılında Esbjerg fB

1 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE

Marcus Kristensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Kristensen şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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