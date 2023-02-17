Marcus Maier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Maier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcus Maier kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcus Maier ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcus Maier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Maier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Maier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Maier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Maier 18 Aralık 1995 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Maier Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Marcus Maier, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcus Maier'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcus Maier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcuusm/

Marcus Maierboyu ve yaşı kaç

Marcus Maier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Maier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Marcus Maier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Maier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Nisan 2005 yılında Achau Alt.

1 Ocak 2008 yılında Guntramsdorf J.

1 Ocak 2009 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2009 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2010 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2011 yılında AKA Admira U18

10 Ocak 2013 yılında FC Admira II

1 Temmuz 2014 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2022 yılında FAC

Marcus Maier kimdir

Marcus Maier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Maier şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Laxenburg (2002-)

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Marcus Maier nereli

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