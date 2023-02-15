Marcus Mathisen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Mathisen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Mathisen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Mathisen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Mathisen 27 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcus Klingenberg Mathisen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Mathisen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Marcus Mathisen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marcus Mathisen'nin IK Sirius ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcus Mathisen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcus Mathisen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marcus Mathisen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Mathisen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2015 yılında FC Kopenhag

2 Ağu 2016 yılında Halmstads BK

12 Ocak 2019 yılında Falkenberg

4 Ocak 2021 yılında Sirius

Marcus Mathisen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Mathisen şuan IK Sirius takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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