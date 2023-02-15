Marcus Olsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Olsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Olsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Olsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Olsson 17 Mayıs 1988 tarihinde Gävle şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marcus Jonas Munuhe Olsson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Olsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Marcus Olsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marcus Olsson'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcus Olsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marcus Olsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marcus Olsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Olsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2008 yılında Halmstads BK

30 Ocak 2012 yılında Blackburn

26 Ocak 2016 yılında Derby

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

22 Ağu 2020 yılında Helsingborgs IF

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2022 yılında Halmstads BK

Marcus Olsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Olsson şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Marcus Olsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsveç takımında 18 numaralı formasıyla 18 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 21 numaralı formasıyla 9 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.