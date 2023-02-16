Marcus Piossek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Piossek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Piossek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Piossek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Piossek 21 Temmuz 1989 tarihinde Lippstadt şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Almanya,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Piossek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GoalSky yapmaktadır. Marcus Piossek, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Marcus Piossek'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcus Piossek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Piossek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Piossek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Piossek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2006 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2008 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2010 yılında Rot Weiss Ahlen

1 Temmuz 2011 yılında Karlsruhe

1 Temmuz 2012 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2013 yılında Pr. Münster

31 Ağu 2015 yılında 1.FC K'lautern

31 Ağu 2016 yılında Paderborn

14 Ağu 2017 yılında SF Lotte

31 Ocak 2019 yılında SV Meppen

Marcus Piossek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Piossek şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marcus Piossek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Lippstadt 08 (-2004), Borussia Dortmund (2004-2008)

Polonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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