Marcus Simmons kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Simmons Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Simmons adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Simmons Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Simmons 16 Temmuz 2000 tarihinde Edmonton, Alberta şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Simmons Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eikon yapmaktadır. Marcus Simmons, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver FC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marcus Simmons'nin Vancouver FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marcus Simmons Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Simmons isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Simmons Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Simmons futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Haziran 2021 yılında Edmonton Scot.

1 Eylül 2021 yılında York Lions

25 Mart 2022 yılında FC Edmonton

24 Ocak 2023 yılında Vancouver FC

Marcus Simmons Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Simmons şuan Vancouver FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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