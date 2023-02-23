Marcus Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcus Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcus Vinicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcus Vinicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcus Vinicius 29 Mart 1984 tarihinde Belford Roxo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Marcus Vinícius da Silva de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcus Vinicius Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcus Vinicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 31 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Marcus Vinicius'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcus Vinicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcus Vinicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marcus Vinicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcus Vinicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Angra-RJ

1 Şubat 2008 yılında Piast Choszczno

1 Temmuz 2008 yılında Czarni Zagan

1 Ocak 2009 yılında Zdroj Ciechocinek

1 Ocak 2010 yılında Orkan Rumia

22 Temmuz 2010 yılında GKS Belchatow

30 Haziran 2011 yılında Orkan Rumia

31 Temmuz 2012 yılında Arka Gdynia

Marcus Vinicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcus Vinicius şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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