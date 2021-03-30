Mardin Artuklu Nüfusu 2020 - 2021 |  Artuklu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mardin Artuklu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mardin Artuklu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mardin Artuklu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Artuklu ilçesinin bağlı bulunduğu Mardin ilinde 854 bin 716 kişi yaşamaktadır. Mardin ili 8780 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 837 (km²) si Artuklu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mardin Artuklu nüfusu 182 bin 400 kişidir.

Mardin Toplam Nüfusu Kaçtır?

854 bin 716 kişidir.

Artuklu İlçe Nüfusu Kaçtır?

182 bin 400 kişidir.

Mardin Artuklu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 23,6 olarak gerçekleşmiştir.

Artuklu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mardin iline bağlı bulunan Artuklu ilçesinin telefon alan kodu 0 482 şeklinde başlamaktadır.

Artuklu ilçesinin bağlı olduğu Mardin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Artuklu ilçesinin bağlı olduğu il olan Mardin ilinin plaka kodu 47 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020