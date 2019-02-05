Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden hal ve pazarlarda fiyat denetimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ve vergi memurları ile birlikte Kızıltepe Hali, Salı Pazarı ve marketlere fiyat denetimi gerçekleştirdi. Vergi memurları hal komisyoncularına gelen sebze ve meyvelerin geliş fiyatları ile satış fiyatlarını kontrol etti.

Ocak ayında sebze ve meyve fiyatlarında yapılan zamların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile vatandaşların mağdur olmaması için başlatılan sıkı denetimler Mardin'de zabıta, vergi ve ticaret il müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesaisi ile sürüyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kızıltepe hal komisyonunda komisyoncular, Salı Pazarında pazarcılar ve marketlere fiyat kontrolü için sabahın erken saatlerinde denetime çıktı.

İlk olarak Kızıltepe halinde meyve sebze komisyoncularını denetleyen ekipler komisyoncuların ürün alış ve satış fiyatlarını karşılaştırdı. Komisyonculardan bazıları faturaları ürün satışının ardından haftalık olarak marketlere kestiklerini belirterek vergi memurları ile karşı karşıya kaldı. Şuan fiyatların düştüğünü kaydeden komisyoncular fiyatların halde düşük market ve pazarlarda yüksek olduğunu savundu.

Hal denetimlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesinde kurulan pazaryeri denetimlerini gerçekleştiren ekipler pazarcıların alış ve satış fiyatlarında karşılaştırma yaptı. Geçen haftaya göre fiyatların düştüğünü kaydeden pazarcılar yaşanan doğal afetler nedeni ile meyve sebzede fiyat yükselişi olduğunu kaydederek bu hafta fiyatların düştüğünü, gelecek haftalarda havaların ısınması ile daha çok düşüş olacağını beklediklerini söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürü Ahmet Olgaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın talimatları ile düzenli olarak denetimlerin gerçekleştiğini kaydetti. Olgaç, "Vatandaşların fiyat artışındaki şikayetleri yerinde denetleniyor. Esnafın fatura ve satış fiyatlarını vergi memurları ve ticaret il müdürlüğü görevlileri ile birlikte denetliyoruz. Farklı fiyat uygulaması olan işletme ve kişilere cezai işlem uygulanıyor. Mardin esnafımız bu konuda duyarlı. Bizler sıkı denetimlerimizi sürdüreceğiz. Esnaf son dönemdeki artışın hava şartlarından dolayı olduğunu belirterek havaların ısınması ile inişe geçen meyve ve sebze fiyatlarının daha da düşeceği belirtiliyor. Hem esnafımız hemde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, sağlıklı bir şekilde ürün temin edebilmesi için her hafta düzenli olarak denetimlerimizi yapacağız ve bakanlığımıza bildireceğiz" dedi.

Pazarcı esnafı ilerleyen günlerde fiyatların daha da düşeceğini belirterek domates, patates, soğanın 4,50 Türk lirasından satışa çıktığını patlıcanın 6 Türk lirasından satıldığını kaydetti.

Kaynak: İHA