Mardin Büyükşehir Belediyesinden temizlik seferberliği

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde yürüttüğü temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, çevre ve doğa dostu belediyecilik anlayışıyla kent genelinde vatandaşların daha temiz ve ferah bir şehirde yaşamaları için sorumluluk alanında bulunan park, cadde, sokak ve yollardaki temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ekipler bir yandan kentin daha modern ve yaşanılabilir bir görünüm kazanması için cadde, sokaklar ve orta refüjlerde çiçeklendirme ile ağaçlandırma çalışması yaparken bir yandan da çevre temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla yoğun bir çalışma mesaisine başlayan ekipler, genel temizlik çalışmalarının yanı sıra olumsuz hava koşulları sonrası sorumluluk alanındaki yol kenarlarında biriken çeşitli atıkları da temizliyor. Artuklu ilçesindeki çalışmalar çerçevesinde vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vermek amacıyla tarihi 1. Cadde, Hava Radar, Hastane ve Vali Ozan Caddelerinde ihtiyaç duyulan noktalara da modern tasarımlarıyla dikkat çeken 450 ahşap çöp konteyneri yerleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)