Mardin Dargeçit Nüfusu 2020 - 2021 |  Dargeçit İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Mardin Dargeçit Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Mardin Dargeçit nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Mardin Dargeçit Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Dargeçit ilçesinin bağlı bulunduğu Mardin ilinde 854 bin 716 kişi yaşamaktadır. Mardin ili 8780 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 510 (km²) si Dargeçit ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Mardin Dargeçit nüfusu 27 bin 743 kişidir.

Mardin Toplam Nüfusu Kaçtır?

854 bin 716 kişidir.

Dargeçit İlçe Nüfusu Kaçtır?

27 bin 743 kişidir.

Mardin Dargeçit Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiştir.

Dargeçit İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 41,724148 Enlem : 41,724148

Dargeçit İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Mardin iline bağlı bulunan Dargeçit ilçesinin telefon alan kodu 0 482 şeklinde başlamaktadır.

Dargeçit ilçesinin bağlı olduğu Mardin İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Dargeçit ilçesinin bağlı olduğu il olan Mardin ilinin plaka kodu 47 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020